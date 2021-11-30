Более 2,5 млн рублей сэкономили жители Приволжья на покупке смартфонов в «черную пятницу»

Tele2 подвела итоги работы фирменной розницы в «черную пятницу». Самыми активными шопоголиками в этом году стали жители Татарстана, Нижегородской и Кировской областей. Клиенты в Приволжье сэкономили более 2,5 миллионов рублей, участвуя в акциях и специальных предложениях. Около 50% покупателей успели приобрести в салонах связи Tele2 смартфоны с максимальными скидками до 6500 рублей.

По традиции конец ноября становится временем крупных распродаж и специальных акций. В салонах связи Tele2 в этот период более 55% продаж пришлось на смартфоны, скидка на них составляла около 30%. В прошлом году клиенты выбирали более широкий ассортимент: мобильные телефоны предпочли 35% покупателей, фитнес-трекеры около 27%, беспроводные наушники — 20%. Самыми популярными покупками «распродажи года 2021» стали модели Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi 10 с максимальной выгодой до 6500 рублей. Специально к «черной пятнице» Tele2 подготовила предложение для своих абонентов на комплект из смартфона, SIM-карты и страховки по акции Combo. Также клиенты могли обменять накопленные минуты на скидку при покупке устройств Xiaomi.

Самыми удачливыми охотниками за большими скидками стали покупатели из Татарстана. 37% покупок в сегменте от 15000 до 50000 рублей с наиболее выгодными предложениями приходятся на этот регион. В Нижегородской области совершили 18% покупок в период «черной пятницы», третьими с показателем 15% оказались кировчане. Кроме того, покупательская активность значительно выросла в интернет-магазине оператора. Количество заказов на сайте Tele2 в Приволжье в период с 25 по 28 ноября выросла в пять раз.

В розничной сети Tele2 «черная пятница» началась 18 ноября и проходила в несколько этапов. Покупатели обменивали минуты на скидку до 4000 рублей на смартфоны Xiaomi. Кроме того, клиенты получили доступ к закрытой предпродаже в среду 24 ноября в 18.00 на специальном сайте, а с 25 по 28 ноября могли приобрести смартфоны с наибольшей выгодой в розничной сети. За весь период распродаж клиенты Tele2 сэкономили более 2,5 миллионов рублей.

Предложения по обмену минут на скидку при покупке смартфонов Xiaomi и акция Сombo, где клиенты могут получить выгоду до 5500 рублей, приобретая смартфон, SIM-карту и страховку, актуальны до 14 декабря. Подробности можно узнать в салонах связи и на сайте Tele2.