Более 23,6 млн семей в России улучшили жилищные условия благодаря нацпроекту

Более 23,6 млн семей в России улучшили свои жилищные условия благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего с 2019 года построено 577 млн квадратных метров жилья, из аварийных домов расселены свыше 810 тысяч человек, сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Напомним, он возглавляет комиссию Госсовета по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, за это время в стране благоустроили более 73 тысяч общественных и дворовых территорий.

«Эти результаты достигнуты благодаря системной поддержке и вниманию к строительной отрасли Президента страны Владимира Владимировича Путина и Правительства России», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также обратил внимание участников заседания на то, что одной из значимых мер поддержки стали программы льготного ипотечного кредитования, в рамках которых выдано более 3,2 млн кредитов на 13,8 трлн руб.