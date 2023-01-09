Более 230 тыс. человек посетили Казанский Кремль за время новогодних каникул

С 25 декабря по 8 января Казанский Кремль посетили более 230 тысяч человек. Из них порядка 200 тыс. гостей побывали на ярмарке в новом новогоднем дворе Присутственных мест, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В музеях Казанского Кремля новогодние программы и детские представления ста в середине декабря прошлого года – в них за время каникул побывали 25 тыс. человек. К экскурсионной программе музея-заповедника за это же время присоединились 27 тыс. человек.

В новом общественном пространстве – дворе Присутственных мест Казанского Кремля – провели 32 мероприятия, в том числе детские спектакли, экскурсии, театральные перформансы, музыкальные вечера и чтение сказок от казанских актеров.

На этом череда праздничных мероприятий не завершилась – 13 и 14 января во дворе Присутственных мест пройдут новогодние спектакли, начало – в 16.00 и в 18.00 в каждый из дней.