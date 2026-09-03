Более 230 компаний из разных стран выставились на «Комплексной безопасности»

В выставке салона «Комплексная безопасность», который открылся сегодня в Казани, приняли участие более 230 организаций из России, Китая, Малайзии, Белоруссии и других стран. Среди них учебные заведения, предприятия, создающие технику, беспилотники и роботов, разработчики информационных систем и многие другие.

Выставка развернулась на территории перед выставочным комплексом «Казань Экспо», а также внутри одного из павильонов. Несмотря на то, что самыми масштабными экспонатами являются вертолет Ми-38 и пожарный поезд, наибольшее внимание посетителей привлек робот-собака, который выполнял трюки, вставал на задние лапы и подавал «лапу» гостям.

«Это автоматическая собака, управляется при помощи оператора. Она применяется в химическом, радиационном и биологическом мониторинге, то есть в условно загрязненной зоне. Сверху на него устанавливается прибор, который отбирает воздух, который в дальнейшем анализируют в лаборатории», - рассказал сотрудник Федерального медико-билогического агентства Юрий Шегеря из Москвы.

Пока такой робот применялся только на учениях, отметил он. Сотрудники ФМБА относятся к нему как к питомцу и даже дали ему кличку – Шарик.

Всего на выставке представили 84 экспоната – все они применяются для обеспечения безопасности в воздухе, на воде, при тушении пожаров. Отдельные образцы применяются в зоне боевых действий. К примеру, роботехнический комплекс разминирования МТ-2, который применялся в Курской области.