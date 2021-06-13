Более 230 детей из казанской гимназии 175 отправились отдыхать в санаторий в Анапе

Сегодня состоялась первая отправка поездом детей в лагеря Черноморского побережья из Татарстана. Уехали более 700 детей, среди них более 230 учеников казанской гимназии 175, на которую в начале мая было совершено вооруженное нападение.

«Сегодня отправляются на летний отдых более 230 детей из казанской гимназии 175. Их примет санаторий «Глобус» на побережье черного моря. Всего в этом сезоне будет три отправки с учениками из этой гимназии, в общей сложности на море съездят порядка 600 учащихся», — сказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Он подчеркнул, что все дети этой отправки, около 700 человек, поедут в специальном поезде, для которого организован зеленый коридор по всему пути следования. Благодаря этому они доберутся до санатория не контактируя с другими пассажирами или жителями городов, где будет останавливаться состав.

Дети отправились на Черное море благодаря средствам, собранным организацией «Красный Крест», а также поручению Президента России Владимира Путина и личному контролю руководителя республики Рустама Минниханова. Кроме стандартного летнего отдыха ученикам гимназии 175 будет оказана психологическая помощь, добавила руководитель татарстанского отделения организации «Красный Крест» Зульфия Сафина.

«Всего с момента трагедии российский «Красный Крест» собрал 86 млн рублей для помощи ученикам 175-й гимназии. Сегодня они отправляются в детский лагерь, где им на протяжении всей смены будут оказывать психологическую помощь», — отметила она.

Высокий уровень организации отправки детей оценили и родители учеников гимназии. По словам одной из мам, Елены Яковлевой, весь процесс подготовки документов для лагеря прошел без очередей и заминок, а небольшой праздник с аниматорами помог детям адаптироваться к новой компании.

«Организация просто на высшем уровне. Для детей даже пригласили аниматоров. А когда мы собирали документы для лагеря, все прошло быстро и без очередей. Всего дети вместе с дорогой уедут на 21 день», — сообщила мама одной из учениц казанской гимназии 175.

Кроме того, к Черному морю в эту смену отправились одаренные дети и дети из приемных семей, сказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Эта смена примечательна тем, что в лагеря отправляются порядка 200 одаренных детей, более 60 детей из приемных семей и, конечно, ученики 175-й школы», — сообщила замминистра.

Напомним, что всего в этот летний сезон в лагерях отдохнут более 180 тыс. детей из Татарстана, около 3,5 тыс. из них поедут к побережью Черного моря в Крыму и Краснодарском крае.

Более 600 учеников казанской гимназии 175 бесплатно отдохнут в лагерях у моря, отправки запланированы еще на 4 и 25 июля, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».