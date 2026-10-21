Более 23 тысяч жителей РТ проголосовали за подключение сел к интернету

На «Госуслугах» продолжается всероссийское голосование за подключение сел и деревень с населением от 100 до 1000 человек к мобильному интернету в 2027 году. Свой голос отдали более 23 тысяч жителей Татарстана. Проголосовать онлайн можно до 8 ноября включительно. Об этом сообщает Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

На данный момент наибольшую поддержку получило село Агерзе Азнакаевского района – за него отдали почти 800 голосов. В тройку лидеров по числу голосов также входят село Ерыклы Новошешминского района и деревня Кыр-Тавгильдино Буинского района.

Голосование проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» и нацпроекта «Экономика данных». Обратная связь от населения помогает определить точки, где интернет необходим в первую очередь. На основе этих данных Минцифры России сформирует итоговый перечень населенных пунктов, где проведут мобильную связь.

По результатам предыдущего отбора Министерство цифрового развития РТ совместно с компанией «Ростелеком» и оператором Т2 до конца этого года запустит базовые станции в 79 селах. В целом по федеральной программе с 2022 по 2025 годы мобильный интернет пришел уже в 274 населенных пункта республики.

Проголосовать онлайн может любой совершеннолетний житель Татарстана по ссылке. Выбрать можно любой населенный пункт в регионе, где зарегистрирован человек, – например, тот, где живут его родственники или друзья. Также можно отправить письмо почтой в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В нем нужно указать ФИО, адрес постоянной регистрации и село, где необходим интернет. Такое письмо могут подписать и отправить сразу несколько человек, тогда засчитается голос каждого.