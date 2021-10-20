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20 октября 2021  12:04

Более 23 тыс. татарстанцев записались на вакцинацию от Covid-19 по горячей линии

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В Татарстане продолжает работу горячая линия по вопросам распространения коронавирусной инфекции. Позвонив на единый номер 122, жители республики могут не только получить информацию о Covid-19, но и записаться на вакцинацию. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Минцифры РТ. 

«С 14 января 2021 по номеру 122 жители Татарстана могут записаться на вакцинацию от Covid-19. С начала приема данной записи этой услугой воспользовались 23066 жителей республики», — отметили в министерстве.

С информацией по вопросу работы горячих линий можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

#горячая линия #Коронавирус
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