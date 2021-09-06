Более 23 тыс. нижнекамских садоводов получили поддержку в 264 млн рублей

Более 23 тыс. садоводов Нижнекамского района Татарстана получили поддержку в 264 млн рублей, сообщила на деловом понедельнике заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

В течение пяти лет в Татарстане реализуется поддержка садоводческих товариществ, в рамках которой появляются новые подъездные пути, обеспечение водой и электроэнергией, организация площадок под ТБО. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 2,7 млрд рублей.

«Нижнекамский район активно принимает участие в данной программе. За период действия программы мы получили финансирование 264 млн рублей, тем самым у района появилась возможность улучшить инфраструктуру для 23 тыс. нижнекамских садоводов», — отметила докладчик.

В этом году изменения коснулись 12 тыс. садоводов. «Мы продолжили ремонт дорог и замену водонапорных башен, насосов и электросетей», — рассказала заммэра.

В минувшие выходные нижнекамские дачники приняли участие в Дне садовода 2021 в казанском «Агропарке», где представили свою экспозицию и были награждены Благодарственными письмами и Почетными грамотами. Камелина добавила, что для Нижнекамского района садовые товарищества — особенная культура, каждая вторая семья муниципалитета имеет свой дачный участок.