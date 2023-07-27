Более 2,3 тыс. котельных в Татарстане подготовлены к новому отопительному сезону

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В Татарстане к отопительному периоду 2023/2024 подготовлено 2 309 котельных — это 74%. Об этом стало известно на очередном заседании республиканского штаба, которое провел заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов.

На сегодня к новому сезону готовы 2 417 объектов образования, или 74% от плана, 1 546 объектов здравоохранения (77%), 1 526 объектов культуры (75%), и 112 объектов соцзащиты (68%), рассказали в пресс-службе Минстроя РТ.

В подготовке к запуску тепла на заседании отчитались представители Альметьевского, Лениногорского, Менделеевского районов и Министерства молодежи РТ.