Более 22,5 млн квадратных метров улично-дорожной сети приведут в порядок к началу мая

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С 15 апреля в Казани завершится период зимнего содержания дорог. Подрядные организации уже приступили к переоборудованию техники, рассказал сегодня на деловом понедельнике замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Всего в летней уборке дорог в городе будут задействованы 589 машин, из них 543 используется круглогодично. На начальном этапе предстоит очистить проезжую часть от грязи и смета, которые накопились за зиму, убрать мусор и грязь. Когда наступит постоянная положительная температура воздуха, бригады будут регулярно мыть дороги.

«Вся улично-дорожная сеть площадью более 22,5 миллиона квадратных метров должна быть приведена в порядок к началу мая», – отметил Куляжев.

Он также подчеркнул, с 1 апреля по 31 мая в Казани развернется двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий, пройдут субботники. Горожане могут самостоятельно организовать инициативную группу и провести уборку на выбранной территории. Инвентарь можно получить в районных администрациях, управляющих компаниях и комитете внешнего благоустройства.

«Призываю всех не оставаться в стороне. Давайте вместе поддержим эту ежегодную традицию и приведем наш город в достойный вид, чтобы с удовольствием наслаждаться казанским летом», – заключил замруководителя исполкома.