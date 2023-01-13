Более 224 млн рублей алиментов взыскали приставы Казани с должников за прошлый год

Более 224,5 млн рублей алиментов вернули детям судебные приставы Казани в 2022 году. Это на 80 млн рублей больше взысканной суммы в 2021 году, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Вопросам взыскания алиментов управление уделяет особое внимание. В отношении должников применяются различные меры воздействия – это изъятие имущества, удержание средств с зарплаты, арест транспорта, запрет на выезд за границу и так далее.

Так 45-летний житель Казани задолжал двоим детям более 350 тыс. рублей алиментов. Долги покрывать мужчина не спишил.

«Весь долг был погашен только после того, как судебный пристав наложил запрет в отношении его недвижимости и вручил ему соответствующее постановление. После чего мужчина сразу же погасил долг в полном объеме», – уточнили в пресс-службе управления.