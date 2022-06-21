Более 220 новинок отечественной и зарубежной селекции представят на выставке «Агроволга»

Более 220 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции представят на новом сортоиспытательном участке на Международной агропромышленной выставке «Агроволга 2022». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На полях выставки будет представлено множество базовых культур — озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур (пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, лен, тоя, рапс)», — перечислили в министерстве.

Свои достижения в селекции, а также разнообразие в области удобрений и средств защиты на опытных полях продемонстрируют более 30 компаний. Гости выставки смогут оценить эффективность влияния удобрений на развитие и урожайность культур. Кроме того, будут представлены решения по защите посевов от всех неблагоприятных факторов.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022» пройдет с 6 по 8 июля на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».