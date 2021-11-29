Более 2,2 тыс. татарстанцев поучаствовали в форуме «Концепция безопасного интернета»

В Казани состоялся республиканский форум «Концепция безопасного интернета», реализуемый третий год Академией творческой молодежи РТ при поддержке Минмолодежи РТ и аппарата Антитеррористической комиссии в РТ.

Для целевых групп были организованы три образовательные площадки, были приглашены 22 спикера, участниками стали 2 253 человека из 45 муниципальных районов РТ, в том числе 21 участник из других российских регионов.

Спикеры говорили об актуальных сегодня темах — агрессивности, насилии в подростковой среде, деструктивных и радикальных интернет-сообществах, проактивной позиции молодежи в цифровом пространстве и др.

«Мы надеемся, что полученная на форуме информация поможет каждому из вас быть еще более сдержанными и тактичными со всем, что приходит к нам через сеть Интернет, использовать все ресурсы, которые нам дает такая большая площадка», — подытожил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев.

Участники, посетившие более половины лекций и успешно прошедшие тесты, получили сертификат об участии.