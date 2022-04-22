В 2022 году в оздоровительных лагерях отдохнут более 218 тыс. детей из Татарстана

В этом году в детских оздоровительных лагерях Татарстана и черноморского побережья отдохнут более 218 тыс. детей из республики. Об этом на малой коллегии Минмолодежи РТ, посвященной отдыху и оздоровлению детей в детских лагерях, сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Детский летний отдых должен пройти безопасно для их жизни и здоровья. Ежегодно более 218 тыс. детей из республики участвуют в оздоровительной кампании. Особым вопросом остаются меры безопасности от коронавируса. Особенность организации летнего отдыха в детских лагерях — это проведение тематических смен. Главная задача, чтобы смена стала не только хорошим времяпрепровождением, но и имела высокий содержательный смысл, и дети развивались, взаимодействуя с воспитателями», — отметила она.

В этом году более 42 тыс. детей будут обеспечены отдыхом на бюджетной основе, заметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Более 42, 5 тыс. путевок в полном объеме будут обеспечены за счет средств бюджета республики на сумму порядка 535,5 млн рублей. Из них почти 220 млн рублей будут направлены на оздоровление свыше 11 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — заявил министр.

Кроме того, будут продолжать работу лагеря черноморского побережья. В этом году там отдохнут более 5 тыс. детей из Республики Татарстан. Доставка детей к месту отдыха будет осуществляться специальными «детскими» железнодорожными составами с организацией зеленых коридоров на вокзалах.

Также будет продолжена работа по проведению специализированных смен для детей с ограниченными возможностями, когда с ребенок едет в лагерь в сопровождении родителя или воспитателя.

Сулейманов подчеркнул, что продолжает работу программа детского кешбэка, по которой родители могут получить до 50% от стоимости путевки при оплате картой платежной системы «Мир». К настоящему моменту куплено уже более 10 тыс. таких путевок.

«Прошу организаторов детского отдыха отнестись к программе кешбэка как к важной социальной мере поддержки семей, а не возможности получить дополнительную прибыль к стоимости путевок», — заявил министр по делам молодежи РТ.

По его словам, сейчас в Татарстане завершается создание стандарта деятельности детских оздоровительных лагерей, где будут собраны лучшие практики, методики и технологии. В будущем в соответствии с этой концепцией планируют организовать работу всех лагерей республики.

Он добавил, что для юных татарстанцев наиболее запоминающимися моментами при отдыхе в лагере, как правило, становятся знакомство с новыми друзьями, победы в конкурсах и успешные выступления на сцене. Такие результаты показали результаты опроса среди родителей, проведенного центром «Лето».

«Дети видят лагерь как возможность для дружбы, общения и самовыражения, а мы, взрослые, понимаем насколько лагерь важен в ценностном плане. Изучая мнение родителей и детей, отдыхавших в лагере в 2021 году, отмечаем, что сегодня есть большой запрос на профильные смены», – заметил глава ведомства.