Более 21,6 тыс. жителей Югры оценили качество социальных услуг

В Югре качество условий оказания социальных услуг оценили более 21,6 тыс. получателей. В независимой оценке в 2026 году приняли участие 117 организаций, средний результат которых составил 91,09 балла из 100. Итоги утвердил 30 июля Общественный совет по проведению независимой оценки качества при Депсоцразвития Югры, сообщает «ugra-news.ru».

Оценка охватила как государственные учреждения, так и негосударственные организации. Среди участников было 40 государственных и 77 частных поставщиков социальных услуг.

Получатели услуг оценивали организации по пяти критериям, установленным Минтрудом России. В их числе открытость и доступность информации о поставщике, комфортность условий, доброжелательность и вежливость сотрудников, удовлетворенность качеством оказания услуг и доступность услуг для людей с инвалидностью.

Государственные учреждения в среднем набрали 99,76 балла из 100. У негосударственных поставщиков средний результат составил 86,59 балла.

Первое место среди государственных учреждений разделили сразу 14 организаций.

В негосударственном секторе лидером стала АНО «Центр социального обслуживания „Сателлит“» из Сургутского района, набравшая 99,83 балла. Второе место заняла АНО «Центр социальной помощи „Шаг вперед“» из Сургута с результатом 98,80 балла. Третьим стал ООО «Сибирский лекарь» из Нефтеюганска – 98,47 балла.

По шкале, опубликованной на сайте bus.gov.ru, 100 поставщиков получили от 81 до 100 баллов – это соответствует оценке «отлично». Еще 17 организаций набрали от 65,7 до 80 баллов и получили оценку «хорошо».

Всего в опросе приняли участие 21 602 получателя социальных услуг. По итогам оценки и с учетом выводов членов Общественного совета в Депсоцразвития Югры отметили высокий уровень качества условий оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания округа.