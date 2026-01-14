Более 216 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались казанским метро в 2025 году

В 2025 году услугами казанского метрополитена воспользовались 216 050 пассажиров из числа маломобильных групп населения, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ежедневно по будням казанское метро перевозит порядка 130 тыс. пассажиров, среди которых есть пассажиры, относящиеся к маломобильным группам населения.

В МУП «Метроэлектротранс» подчеркнули, что безбарьерная среда для людей с особенностями здоровья – одна из главных задач общественного пассажирского городского транспорта.

К маломобильным группам населения относятся люди с инвалидностью и ОВЗ, пассажиры с временными нарушениями здоровья, люди преклонного возраста, родители с детскими колясками и малолетними детьми, а также пассажиры с нарушениями слуха и зрения.

Станции казанского метрополитена оснащены оборудованием для помощи маломобильным пассажирам, включая пандусы, поручни, лифты, складные и передвижные подъемники, полозья, желтые предупредительные линии на краевых ступенях, тактильные рельефные напольные плиты, двери типа «М», пандусы на платформах для посадки и высадки, громкоговорящие устройства, кнопки вызова персонала, а также навигацию и указатели.

В предприятии уточнили, что для получения помощи пассажиру достаточно обратиться к любому сотруднику метро или нажать кнопку вызова персонала. На каждой станции работают обученные сотрудники, оказывающие сопровождение и помощь в передвижении.

«Мы заботимся о каждом нашем пассажире», – отметили в МУП «Метроэлектротранс».