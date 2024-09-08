Более 21,6 тыс. человек уже участвуют в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы!»

В студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ назвали имя четвертого обладателя iPhone 15. Им стала Залия Ибрагимова, на странице в соцсети «ВКонтакте» у нее указано, что родом она из села Муслюмово. Участие в конкурсе по состоянию на 11.00 приняли уже 21 609 человек.

Для участия в конкурсе нужно сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка (именно снаружи, а не внутри здания) в специальном браслете, который могут получить проголосовавшие в Республике Татарстан. На фотографии должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат или баннер. Браслет должен быть виден на фото как минимум у одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

Далее нужно выложить эту фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Аккаунт обязательно должен быть открытым, на аватаре должна быть установлена фотография. Кроме того, участником может быть только житель Республики Татарстан, прописанный на ее территории.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».