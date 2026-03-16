Общество 16 марта 2026 11:01

Более 215 млн рублей направят на капитальный ремонт школ в Альметьевске

В Альметьевском районе продолжается масштабная модернизация образовательной среды: в 2026 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» капитальный ремонт проводится в гимназии №5 и средней общеобразовательной школе №2. Общий объем финансирования работ составит более 215 миллионов рублей, сообщила глава района Гюзель Хабутдинова.

По ее данным, подрядные организации на сегодняшний день проводят демонтажные работы, занимаются устройством кровель и заменой оконных блоков. С наступлением стабильно теплой погоды строители приступят к утеплению и облицовке фасада гимназии.

В дальнейшем планируется внутренняя отделка помещений и обновление материально-технической базы: в классах появится новая мебель, учебное и лабораторное оборудование, будет заменена сантехника и системы освещения.

«Ремонтные работы стартовали в январе этого года. Задача – завершить работу до начала нового учебного года», – отметила Хабутдинова.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

#национальные проекты
