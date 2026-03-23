Более 2100 тонн помощи и 67 единиц техники отправил Нижнекамск бойцам с начала СВО

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Нижнекамский район продолжает системную работу по поддержке участников специальной военной операции и жителей подшефных территорий. С начала СВО из муниципалитета отправлено 143 фуры с гуманитарным грузом общим весом свыше 2100 тонн. Кроме того, на передовую передано 67 автомобилей, включая автобус, которые используются для выполнения боевых задач.

Как рассказал на деловом понедельнике глава района Радмир Беляев, очередная крупная партия помощи была направлена 16 марта в составе республиканского гуманитарного конвоя. Из Нижнекамска отправили 12 тонн груза для зоны СВО, а также для подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежного.

В этот раз было собрано более 70 наименований товаров на сумму свыше 3,5 млн рублей. Помощь сформирована по запросам жителей Лисичанска: в нее вошли строительные материалы, инструменты, питьевая вода и предметы первой необходимости – все, что необходимо для восстановления жилья и возвращения к мирной жизни.

Отдельное внимание уделено поддержке военнослужащих. В составе гуманитарного груза – посылки для бойцов, включая запчасти для техники, инструменты и бытовые принадлежности.

Текущая отправка стала уже 102-й с начала специальной военной операции. Власти района отмечают, что такая работа возможна благодаря объединению усилий волонтеров, жителей, предприятий и представителей бизнеса, которые продолжают оказывать помощь как военнослужащим, так и мирному населению новых регионов.