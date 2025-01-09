Более 210 тысяч татарстанцев используют мобильное приложение Госуслуги.Дом

Число пользователей мобильного приложения Госуслуги.Дом в Татарстане превысило 210 тысяч. Об этом сообщает Минстрой республики.

Благодаря приложению собственники получают возможность управления домом через мобильное устройство. Здесь они могут подать показания приборов учета и оплатить жилищно-коммунальные услуги, подавать заявки. Кроме того, в функционал включены возможности голосования на собраниях собственников, изучения планов капремонта, ознакомления с отчетами УК, страхования квартиры и заказа проверок приборов учета.

Проект реализуется Минстроем и Минцифры России для повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг. Развитием цифрового решения занимается АО «Оператор информационной системы» при поддержке федеральных ведомств. Скачать приложение можно в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.