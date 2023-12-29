Более 210 самозанятых приняли участие в новогодней ярмарке в Казани

В Казани прошла трехдневная предновогодняя ярмарка «Я и есть Татарстан». Участие в ней приняли более 210 самозанятых со всей республики, чья продукция отражает региональную идентичность, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На ярмарочной площадке можно было приобрести подарки к предстоящему празднику, шоколад, украшения и одежду с национальным колоритом, открытки, ежедневники и другую продукцию. Событие было организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Кроме того, сообщили в министерстве, на ярмарке наградили курьеров-самозанятых. Победитель получил электровелосипед, а еще девять человек — новые велосипеды для работы.

Также для самозанятых провели онлайн-интенсив и рассказали о лайфхаках этого режима, дали советы о том, как расти и становиться предпринимателями.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.