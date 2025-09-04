Более 21 тысячи нарушений ПДД зафиксировали татарстанцы в приложении «Народный инспектор»
С сентября прошлого года пользователи мобильного приложения «Народный инспектор» направили более 21 тысячи заявок о нарушениях правил дорожного движения, за которые положено денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Республики Татарстан.
Абсолютным лидером по количеству жалоб стал проезд на запрещающий сигнал светофора – таких нарушений набралось 10 188. На втором месте – опасное движение по встречной полосе – 5145 заявок, на третьем – выезд за стоп-линию – 2855 заявок.
Всего в приложении можно сообщить о 21 виде нарушений, но вознаграждение выплачивается только за семь из них. В этот список также входят:
- невыполнение требования уступить дорогу пешеходу;
- езда без ремня безопасности;
- использование телефона во время управления автомобилем;
- выбрасывание мусора из окна машины.
Процесс подачи заявки упрощен до минимума: пользователь начинает съемку, а приложение автоматически определяет координаты нарушения. После заполнения необходимых данных жалоба отправляется на проверку в ГИБДД. Если факт нарушения подтверждается, автор заявки получает денежное вознаграждение.