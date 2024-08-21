Более 21 млн российских семей улучшили жилищные условия по нацпроекту

С 2019 года 21,2 млн российских семей смогли приобрести или построить собственное жилье либо переехать в новые квартиры из аварийных. Работа ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», напомнили в пресс-службе Правительства России.

«Мы продолжаем держать хороший темп по всем программам. Напомню, что нам необходимо к 2030 году совокупно построить более 1 млрд кв. м жилья. И мы уже наполовину выполнили эту задачу», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его данным, в 2024 году планируется ввод не менее 100 млн квадратных метров жилья. С 2019 года темпы строительства только увеличиваются. Новые дома строятся в том числе по договорам долевого строительства — в настоящее время это 115,4 млн «квадратов». В сравнении с показателями 2023 года за семь месяцев 2024-го введено на 9,5% больше площадей.

«Это говорит в первую очередь о системной работе, проводимой в регионах, в том числе по увеличению градпотенциала, обновлению инфраструктуры, повышению качества жизни наших граждан, — уверен глава Минстроя России Ирек Файзуллин. — Например, механизм комплексного развития территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые городские участки и создавать новые жилые комплексы со всей необходимой инфраструктурой: школами, детским садами, поликлиниками, зонами для прогулок».

Сейчас субъекты Федерации изучают возможность применения этого механизма в отношении свыше 1,2 тысячи территорий. Их общая площадь превышает 30 гектаров, а градостроительный потенциал — 221 млн квадратных метров.

По поручению Президента России Владимира Путина ежегодно до 2030 года жилищные условия должны улучшить не менее 5 миллионов семей.

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжится в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который в настоящее время формирует Правительство.