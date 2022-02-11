Более 203 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки

В России за минувшие сутки выявлено 203 949 случаев Covid-19. Такие данные приводит оперативный штаб. Это самое большое количество заболевших за все время пандемии коронавируса.

Из общего количества заразившихся госпитализирован 19 281 человек. Это на 0,85% меньше, чем днем ранее.

В Татарстане также отмечен рост заболеваемости. Впервые коронавирусом заболели более двух тысяч человек, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».