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Ру Тат
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Здоровье
11 февраля 2022  11:51

Более 203 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки

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В России за минувшие сутки выявлено 203 949 случаев Covid-19. Такие данные приводит оперативный штаб. Это самое большое количество заболевших за все время пандемии коронавируса.

Из общего количества заразившихся госпитализирован 19 281 человек. Это на 0,85% меньше, чем днем ранее. 
В Татарстане также отмечен рост заболеваемости. Впервые коронавирусом заболели более двух тысяч человек, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

#коронавирус
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