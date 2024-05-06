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Более 20,2 млрд рублей в РТ было направлено на улучшение жилищных условий ветеранов
За период действия Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» в Татарстане на улучшение жилищных условий 19 142 ветеранов было направлено более 20,2 млрд рублей.
За период с 2014-го по 2023 год в Татарстане было отремонтировано 1682 жилых помещения, в которых живут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и их семьи.
В 2023 году был проведен ремонт 15 жилых помещений ветеранов ВОВ, в 2024 – отремонтировали еще одно.
На сегодняшний день в ремонте жилых помещений нуждаются еще 17 ветеранов, проживающих в Казани и Елабужском районе. Их жилье будет отремонтировано в сроки, согласованные с ветеранами.
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