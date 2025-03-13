Более 2000 участников: в КИУ проходит XIV Международный форум по инклюзивному образованию

Фото: пресс-службы КИУ имени В. Г. Тимирясова

В Казанском инновационном университете имени В. Г. Тимирясова проходит XIV Международный форум «Преемственная система инклюзивного образования: актуальные проблемы науки и практики». В этом году мероприятие посвящено 30-летию вуза.

Форум, проходящий при поддержке Минобрнауки РТ, Минмолодежи РТ, других ведомств и общественных организаций, объединил экспертов и практиков в области инклюзивного образования.

«Нынешний форум – особый по масштабу. В этом году форум привлек около 1700 участников только очно. Они представляют практически все регионы России, от Дальнего Востока до Крыма», – заметила глава программного комитета – проректор по непрерывному образованию КИУ, директор НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования, профессор Дания Ахметова.

Спикер отметила широкий спектр обсуждаемых вопросов, включающий организацию досуга детей, летние инклюзивные лагеря, работу советников по воспитанию, адаптацию мигрантов, а также обучение, воспитание и реабилитацию участников специальной военной операции и их детей.

«Тематика международного форума динамично меняется, отражая последние исследования в области инклюзивного образования. Форум традиционно объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе подрастающего поколения: педагогов, представителей НКО, родителей, студентов и школьников», – заметила ректор КИУ Асия Тимирясова, являющаяся также заместителем председателя Общественной палаты РТ и главой Татарстанского отделения Российского общества «Знание».

Фото: пресс-службы КИУ имени В. Г. Тимирясова

«КИУ является признанным центром фундаментальных и прикладных исследований в сфере инклюзивных педагогических технологий. За 14 лет существования кафедры теоретической и инклюзивной педагогики и НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования проделана колоссальная работа по научно-методическому обеспечению образовательного процесса в инклюзивном формате», – подчеркнула она.

Ректор особо отметила уникальность сотрудничества негосударственных университетов с органами власти Татарстана. Такое сотрудничество невероятно ценно и во многом уникально, уверена она.

Масштабный форум каждый год привлекает иностранных гостей, участвующих как очно, так и заочно. С приветственной речью в актовом зале КИУ выступила профессор кубинского Центрального университета «Марта Абреу» Лас-Вильяс Мендез Йорет Дарлен, отметившая значимость форума и готовность к взаимодействию с коллегами из России ради совместного решения проблем в сфере инклюзивной педагогики.

Директор Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, профессор Вера Хитрюк отметила в обращении, что поиск новых путей в инклюзии остается главным приоритетом. В фокусе внимания – инклюзивные процессы на всех уровнях образования. «И, конечно, семья как основа формирования традиционных ценностей всегда будет в центре нашего внимания», – добавила она.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Филатов совместно с руководителем регионального отделения Лиги преподавателей высшей школы Маргаритой Филатовой-Сафроновой представил доклад об актуальных вопросах формирования экосистемы поддержки женщин в условиях социокультурной инклюзии. Докладчики подчеркнули важность создания комплексной системы поддержки женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, и необходимость междисциплинарного подхода к решению этой задачи.

Фото: пресс-службы КИУ имени В. Г. Тимирясова

Владимир Филатов указал, что повышение рождаемости и снижение смертности является на данный момент приоритетом. По его словам, в Татарстане выстроена многоуровневая система поддержки женщин, которая включает медицинскую, психологическую и социальную помощь.

Маргарита Филатова-Сафронова коснулась необходимости репродуктивного просвещения в школах, заметив, что, согласно опросам, представители многих учебных заведений, к сожалению, не осознают важность вопроса и даже считают его несущественным. Сами учащиеся, напротив, считают важным просвещение в этой области.

Президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков представил доклад о феномене экстрабилити, раскрывающий новый взгляд на возможности людей с инвалидностью. В своем выступлении он обратил внимание на важность переосмысления роли людей с инвалидностью в современном обществе и необходимость развития их уникальных способностей и талантов.

«Мы должны перестать воспринимать инвалидность как ограничение и начать видеть в ней потенциал для развития особых способностей. Двери для таких людей должны быть открыты в любую сферу», – выразил уверенность он.

Результаты работы форума будут использованы для дальнейшего развития системы инклюзивного образования в России и обеспечения равных возможностей для всех детей.