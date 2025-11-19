Более 2000 гостей, национальный колорит и угощения: РТ примет «Российскую студвесну»

Более 2 тысяч участников из 82 регионов – от Калининграда до Камчатки, а также ДНР, ЛНР и Запорожской области примут участие в XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в ноябре в Казани. Татарстан на конкурсе представят более 60 человек. О масштабном мероприятии рассказали сегодня участники брифинга в Доме Правительства РТ.





Казань примет финал «Всероссийской студвесны» уже в четвертый раз

Фото: kzn.ru

«Татарстану доверили провести финал в четвертый раз»

Сборная Татарстана выступит на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в ноябре в Казани. Студенты пяти вузов республики представят конкурсные номера во всех направлениях, сообщил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

«Студвесна» в Казани стартует в ноябре, уже на следующей неделе. Наверное, немного непривычно – почему «весна» проходит в ноябре? Во-первых, у нас всегда весна, а у студентов – тем более. Во-вторых, был ряд определенных организационных моментов и плотный график мероприятий», – рассказал он.

«Фестиваль путешествует по стране. Нам доверили провести финал в четвертый раз, что говорит о высоком уровне доверия федеральных коллег – Российского союза молодежи, Росмолодежи», – подчеркнул Кадыров.

Азат Кадыров: «Сборная Татарстана выступит на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в ноябре в Казани» Фото: prav.tatarstan.ru

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Казани с 25 по 29 ноября и будет посвящен Году защитника Отечества в Республике Татарстан и 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кадыров также отметил, что команда Татарстана ежегодно занимает призовые места на фестивале. В прошлом году республика заняла второе место в общем зачете и третье место в направлении «Региональная программа». В 2023 году ребята стали победителями общего зачета.

В Казани выступят команды ЛНР, ДНР и Запорожской области

Масштабный студенческий творческий фестиваль «Российская студенческая весна» проводится в нашей стране с 1993 года, сообщила руководитель программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» Российского Союза молодежи Валерия Позикова.

«Татарстан будет принимать фестиваль в четвертый раз. Ранее это было в 2001, 2009 и 2016 годах. Татарстан принимал не только национальные финалы, но и большое количество специальных проектов и программ», – рассказала она.

Валерия Позикова: «Татарстан принимал не только национальные финалы, но и большое количество специальных проектов и программ» Фото: prav.tatarstan.ru

Валерия Позикова поблагодарила Правительство Татарстана и Минмолодежи РТ за поддержку творческих студенческих инициатив.

«Татарстан всегда ярко проявляется на всероссийских фестивалях, всегда лидер общекомандных зачетов и региональных программ. Конечно, все студенты России очень ждут этот фестиваль, потому что интересно, как он пройдет на родине такой творческой делегации, в таком творческом регионе», – сказала Позикова.

В этом году прошло 85 региональных отборочных этапов и сотни отборочных этапов в университетах, чтобы выявить лучших из лучших.

«В фестивале примут участие наши исторические территории. ДНР и ЛНР ежегодно принимают участие в нем с 2018 года. Также мы в этом году ждем Запорожскую область», – отметила Позикова.

Церемонии открытия и закрытия «Российской студвесны» пройдут в «Баскет-холле»

Торжественное открытие XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в Казани 25 ноября, а закрытие – 28 ноября.

«Торжественное открытие и закрытие фестиваля пройдут на площадке «Баскет-холла», – сообщил Азат Кадыров.

26 и 27 ноября состоится региональная программа, а 28 ноября – церемония награждения, гала-концерт участников фестиваля и торжественное закрытие.

Для участия в фестивале «Российская студенческая весна» было подано более 900 заявок по десяти конкурсным направлениям. Самые популярные из них – вокальное, танцевальное, театральное, медиа, видео и арт, сообщила Валерия Позикова.

Впервые для участников в этом году открыты специальные номинации «Фронтовая песня», «Фронтовая проза и поэзия» Фото: kzn.ru

«Ребята приезжают не с готовыми номерами. Они будут на фестивале создавать и защищать работы. Скоро мы огласим темы конкурсных работ для участников. Это юмористические ролики, документальные фильмы, видеорепортажи, фоторепортажи, публикации», – заметила она.

Впервые для участников в этом году открыты специальные номинации «Фронтовая песня», «Фронтовая проза и поэзия». Зрители фестиваля увидят 25 концертных программ.

Для проведения фестиваля в Казани будут задействованы семь площадок: ДК железнодорожников и ДК химиков, где пройдет региональная программа, КГЭУ (театральное направление), арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» (оригинальный жанр, инструментальное направление), Экстрим-парк «УРАМ» (мода, диджеинг), Казанский государственный институт культуры (вокальное направление), Поволжский ГУФКСиТ (танцевальное направление, медиа, видео, арт). Участники выступят более чем в 50 номинациях. На фестивале будет работать экспертное жюри в составе около 60 человек.

«Гостей будем вкусно кормить, предлагать татарскую национальную кухню. Обеды будут сопровождаться красивой культурной программой» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Гости вкусят национальные угощения, ощутят колорит Татарстана»

Участники «Российской студвесны» из других регионов разместятся в Казани в девяти точках проживания, это детские оздоровительные лагеря, база отдыха «Глубокое озеро» и Деревня Универсиады.

«Гостей будем вкусно кормить, предлагать татарскую национальную кухню. Обеды будут сопровождаться красивой культурной программой. Это позволит гостям не только вкусить национальные угощения, но и прочувствовать колорит Татарстана», – сказал Азат Кадыров.

Участники прибудут в Казань автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Однако примерно четверть гостей приедет на автобусах.

«Безусловно, проработаны вопросы общественной и медицинской безопасности», – уточнил Кадыров.

На конкурсных площадках, где участники будут показывать номера повышенной сложности, а также церемониях открытия и закрытия будет организовано дежурство бригады скорой помощи. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн в соцсетях.

Победители XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» получат в награду бурные овации, любовь зрителей, призы от партнеров и, возможно, денежные премии Фото: © «Татар-информ»

Финалистам могут выплатить денежные премии

Победители XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» получат в награду бурные овации, любовь зрителей, призы от партнеров и, возможно, денежные премии.

«Сейчас прорабатывается вопрос денежных премий», – сообщила Валерия Позикова.

Она добавила, что во многих субъектах страны есть такая практика, когда финалисты конкурса встречаются с губернаторами, главами субъектов, представителями министерств и получают именные премии.

Победителями и призерами фестиваля станут около 300 индивидуальных исполнителей и творческих коллективов. Имена лауреатов будут озвучены на церемониях награждения, которых будет две.

«Обладателя Гран-при, лидеров региональной программы, обладателя специального приза «Прорыв года», а также победителя в общекомандном зачете мы узнаем на церемонии закрытия 28 ноября», – подчеркнула Позикова.

Для работы на мероприятии собрана команда волонтеров, для которых будет организован бесплатный проезд по городу. Поступило более 700 заявок, сформирована группа из 250 волонтеров, сообщил директор Молодежного центра РТ Валентин Шихобалов.

Валентин Шихобалов: «Волонтеры будут задействованы на всех точках проведения фестиваля. Они прошли специальное обучение» Фото: prav.tatarstan.ru

«Волонтеры будут задействованы на всех точках проведения фестиваля. Они прошли специальное обучение», – уточнил он.

Для гостей фестиваля подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Они смогут посетить Казанский Кремль, Национальную библиотеку, ИТ-парк им. Башира Рамеева, экстрим-парк «Урам» Кроме того, все желающие смогут стать участниками бесплатного мастер-класса по татарскому языку.