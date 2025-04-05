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Общество 5 апреля 2025 09:54

Более 200 вещей забыли в казанском метро в марте: называем топ «потеряшек»

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Более 200 вещей забыли пассажиры в казанском метро в марте. Среди самых необычных «потеряшек» оказались кубок, мужские сумки, большое количество мягких игрушек, пауэрбанк, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Также в вагонах оставляли часы, телефоны, документы, банковские карты, серьги, браслеты, ключи, очки, сумки с едой, рюкзаки, зарядки, обувь и сезонные аксессуары – головные уборы, перчатки, шарфы.

Отмечается, что 85% потерянных вещей уже вернули забывчивым владельцам.

Пассажирам напомнили, что в случае обнаружения вещи «без хозяина» нужно сразу обратиться к дежурному по станции и передать «потеряшку» работнику метро – полицейскому или инспектору по досмотру.

Если же человек потерял вещь в метро, то ему следует позвонить по телефону горячей линии: 8(843)533-70-61.

Также о потерянной вещи можно сообщить диспетчеру: Потерянные вещи – куда обращаться, диспетчеры:

метро – 8(843)533-70-61;

трамвай – 8(843)273-93-84;

троллейбусное депо №1 – 8(843)570-91-13;

троллейбусное депо № 2 – 8(843)277-05-83.

фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

#казанское метро #потери #одежда
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