Более 200 волонтеров примут участие во II Международном строительном чемпионате в Казани

Порядка 200 волонтеров из 48 регионов России будут помогать на II Международном строительном чемпионате, которой пройдет с 5 по 8 октября в Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев.

«Международный чемпионат по промышленному строительству пройдет в выставочном центре „Казань Экспо“. Чемпионат соберет представителей 27 стран: от стран — участниц БРИКС до Бангладеша», — отметил он.

В организации крупнейшего события в сфере строительства будут задействованы 200 волонтеров и тимлидеров со всей страны, 50 из них – представители студенческих отрядов и добровольцы из Татарстана.

«Волонтерская деятельность для нас обычное дело. Волонтеры работали и в Донбассе — участвовали в рамках акции „Мы вместе с Донбассом“. Так этим летом трое студентов из Татарстана стали участниками гуманитарных миссий на территории ЛНР и ДНР», — рассказал спикер.

Помимо миротворческой деятельности, студенческие отряды Татарстана активно принимают участие в соревнованиях в области промышленного строительства. Так, в июле в республике прошла студенческая стройка «Алабуга», ее участниками стали около 200 студентов из 10 регионов России.

«Участники выполняли профессиональные работы, в том числе монтаж слаботочных систем, системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электромонтажные работы. В течении 2-3 месяцев студенты получают опыт и могут выполнять те или иные строительные работы», – поделился Василий Ислаев.

Российские студенческие отряды дают мощный старт в будущее, уверен он. Прежде всего, это связано с профессиональным обучением. Так, с 2021 года более 20 тыс. участников студенческих отрядов прошли бесплатное обучение по рабочим специальностям.

«Татарстан эффективно показал совместную деятельность в направлении профессионального обучения. Так, за 2021-2022 годы более 2 тыс. студентов из Казани на бесплатной основе получили те или иные строительные профессии», – поделилась начальник отдела реализации мероприятий по профобучению Центрального штаба МООО «РСО» Анна Яблокова.

Одним из главных мероприятий Международного чемпионата станет VIII Отраслевой слет студенческих строительных отрядов атомной отрасли. Его участниками станут 150 человек – это студенты профильных вузов страны, участники трудовых проектов госкорпорации «Росатом», а также ведущие специалисты отрасли.

«Мы пригласили лучших ребят по итогам года, которые работали в студенческо-строительных отрядах, на слет. Для того чтобы они вовлеклись в программу чемпионата, познакомились с будущими работодателями, завели полезные социальные связи и изучили тонкости профильных навыков», – подчеркнул председатель комитета Российского союза строителей по молодежной политике и студенческим строительным отрядам Геннадий Громяцкий.

На чемпионате пройдут соревнования среди представителей организаций независимых участников, специалистов в сфере промышленного строительства, а также представителей студенческой лиги, которые будут бороться за победу в профильных вузах и колледжах.

Помимо денежных наград, победители чемпионата получат специальный приз от АНО «Россия — страна возможностей» – путешествие по стране. Результаты будут подводиться в двух зачетах по 20 номинациям.