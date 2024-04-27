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Более 200 водителей оштрафовали за выезд на красный за время рейда в Казани
В период с 11 по 25 апреля 2024 года в Казани было проведено профилактическое мероприятие под названием «Светофор», направленное на предотвращение нарушений водителями, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора, рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани Алия Валиева.
Госавтоинспекцией были организованы рейды, направленные на выявление и пресечение таких нарушений.
В текущем году в Казани уже произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, вызванных выездом на запрещающий сигнал светофора. В результате этих происшествий 3 человека погибли, а 44 получили различные травмы.
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия с 11 по 25 апреля было привлечено к административной ответственности 204 водителя за выезд на запрещающий сигнал светофора, 935 водителей – за нарушение требований дорожного знака «Стоп-лини».
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