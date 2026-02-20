news_header_top
Общество 20 февраля 2026 22:10

Более 200 вещей забыли в казанском метро с начала года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала года в метро Казани пассажиры забыли более 200 вещей. Около 85% находок уже вернули владельцам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Чаще всего в вагонах и на станциях остаются привычные вещи: телефоны, часы, документы, банковские карты, украшения, ключи, очки, рюкзаки, сумки с едой, зарядные устройства, обувь и сезонные аксессуары – шапки, перчатки и шарфы.

Иногда сотрудники находят и более необычные предметы. Среди них – детская коляска-санки и автомобильные ключи.

О пропаже можно сообщить по телефону горячей линии: +7 (843) 533-70-61.

