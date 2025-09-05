Около 200 участников СВО приняли участие в финале Спортивного кубка Раиса Татарстана

Фото: "Татар-Информ"/ Владимир Васильев

В Казани торжественной церемонией закрытия и награждением победителей завершился финальный этап Спортивного кубка Раиса Республики Татарстан среди участников и ветеранов СВО. Соревнования проходили 4 и 5 сентября.

Событие, объединило около 200 спортсменов со всего Татарстана и стало кульминацией проекта, направленного на поддержку и реабилитацию защитников Отечества.

Турнир стартовал в июле 2025 года с отборочных этапов. В нескольких регионах Республики Татарстан –Альметьевске, Богатых Сабах, Нижнекамске и Казани – прошли соревнования по плаванию, настольному теннису, нардам и армрестлингу.

В финальном этапе спортсмены-ветераны соревновались в восьми дисциплинах: волейболе, мини-футболе, армрестлинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, плавании и нардах.

Фото: «Татар-Информ» / Владимир Васильев

Специально для ветеранов с инвалидностью был предусмотрен турнир по волейболу сидя. Соревнования проходили на спортивных площадках Казани: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, бассейн «Буревестник», Фиджитал-центр и спортивный комплекс «Динамо».