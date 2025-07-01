news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 июля 2025 07:30

Более 200 участников СВО из Татарстана уже получили бесплатную юридическую помощь

Читайте нас в
Телеграм
Более 200 участников СВО из Татарстана уже получили бесплатную юридическую помощь
Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В первом полугодии 2025 года более 200 военнослужащих получили бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает Министерство юстиции Татарстана.

Государственное юридическое бюро Республики Татарстан продолжает оказывать правовую поддержку участникам специальной военной операции и их близким в сотрудничестве с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что обеспечение условий для возвращения военнослужащих к мирной жизни требует комплексного подхода.

«Мы должны создать все необходимые условия для возращения к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего социализация и реабилитация ветеранов СВО, их трудоустройство и незамедлительное оказание всех мер поддержки», – отметил Минниханов.

Еженедельно по четвергам на площадке фонда заместитель руководителя Госюрбюро РТ Рафаэль Гиниатуллов проводит личный прием граждан. Он сообщил, что только за минувшую неделю юридической помощью воспользовались 13 человек – участники СВО и члены их семей. Всего с начала года консультации получили 211 обратившихся.

По словам Гиниатуллова, чаще всего военнослужащие обращаются за разъяснениями по вопросам получения льгот и выплат, оформления наследства, проведения экспертиз по установлению личности, а также по жилищным, трудовым и социальным темам.

Юридическая помощь включает консультации по действующему законодательству, сопровождение в оформлении документов, информирование о положенных мерах поддержки и компенсациях.

Дополнительную информацию можно получить по контактным телефонам: 8(843)598-40-53 или 8(843)598-40-53.

#бесплатная юридическая помощь #СВО #министерство юстиции РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

30 июня 2025