Более 200 тысяч пользователей ВТБ Онлайн установили самоограничения с начала октября

С начала октября более 200 тысяч клиентов установили ограничения на операции в ВТБ Онлайн, в сентябре – более 850 тысяч пользователей. Ежемесячно такие методы защиты в онлайн-банке выбирают около миллиона человек.



На сегодняшний день ВТБ предлагает установить лимиты на операции в онлайн-банке, а также возможность скрыть баланс и остатки по счетам на главном экране приложения. Клиенты могут самостоятельно ограничивать вывод кредитных средств со своих счетов, даже если мошенники получили к ним доступ. Пользователь может ограничить удаленный доступ к его счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах.



Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса, комментирует:

«ВТБ участвует в разработке новых методов защиты средств клиентов на банковском рынке, установив возможность самоограничений для пользователей дистанционных каналов. В дальнейшем планируем запустить самоограничения по онлайн-кредитованию, применяя все свои технологии и экспертизу, чтобы в моменте понимать – берет ли клиент кредит самостоятельно или под влиянием третьих лиц, и при необходимости – предостеречь его от негативных финансовых последствий».