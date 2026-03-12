news_header_top
Общество 12 марта 2026 10:15

Более 200 тыс. уведомлений от МФЦ получили жители Татарстана через MAX

Фото: © «Татар-информ»

Жители Татарстана получили свыше 200 тыс. уведомлений от МФЦ через мессенджер MAX. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

По его словам, через MAX уже можно записаться на прием в МФЦ, отменить запись, узнать режим работы и статус дела. Этой возможностью воспользовались более 62 тыс. пользователей, а количество записывающихся через мессенджер достигло 20 тыс. человек.

В августе планируется запустить оплату госпошлин через MAX. Консультации доступны в любом МФЦ республики.

#мессенджер Max #услуги мфц #электронные услуги рт
