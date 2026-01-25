Более 200 тыс. туристов посетили Татарстан в новогодние каникулы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период новогодних каникул Татарстан посетили более 200 тыс. туристов. Эти данные подтвердили в государственном комитете республики по туризму, передают «Вести Татарстан».

В ведомстве отметили, что развитие внутреннего туризма остается одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Самым посещаемым объектом в праздничные дни стал Казанский Кремль – здесь побывали 257,4 тысячи человек. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» принял 59,3 тысячи гостей. Елабугу посетили 15,6 тысячи туристов, а Великий Болгар – 7,8 тысячи человек.

В Казани в течение каникул работали праздничные площадки: ярмарки, концерты и фестивали проходили у центра семьи «Казан», на Кремлевской набережной и в городских парках. Спросом также пользовались горнолыжные комплексы «Свияжские холмы», «Ян», «Федотово» и другие зимние трассы.

Семьи с детьми чаще всего выбирали парк альпак «Пача Мама», экопарк «Дикая ферма» и «Резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы». В праздничные дни в республике прошли фестиваль «Кукморские валенки», а также фестиваль световых и ледовых скульптур «Лед и свет» на территории Раифского Богородицкого монастыря.

Средняя заполняемость гостиниц Татарстана в период с 31 декабря по 11 января составила около 85 процентов.