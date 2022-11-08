Более 200 тыс. школьников Татарстана узнали об IT-технологиях на «Уроке цифры»

Более 200 тыс. школьников Татарстана стали участниками всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры». Об этом сообщил замглавы Минцифры РТ Рустам Хидиятуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В этом году был проведен “Урок цифры” в рамках федерального проекта. Были охвачены дети с первого по одиннадцатый класс», – отметил докладчик.

По словам Хидиятуллина, на уроке в доступной форме школьникам рассказали о работе в интернете, искусственном интеллекте, робототехнике, цифровых и квантовых технологиях.

Знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования учащиеся могут также самостоятельно на сайте всероссийского образовательного проекта.