Более 200 тыс. пенсионеров в Татарстане оказывают помощь участникам спецоперации

Хабир Иштиряков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свыше 200 тыс. пенсионеров в Татарстане задействованы в оказании помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Наша организация, имея отделения во всех районах, проводит большую работу по оказанию гуманитарной помощи бойцам СВО. В 1258 организованных группах работают в основном пенсионерки. Это более 45 тыс. человек», – рассказал он.

Иштиряков отметил, что пенсионеры плетут маскировочные сети, изготавливают одежду для бойцов, готовят сухие супы и проводят другую работу по оказанию помощи военнослужащим.