Более 200 тыс. человек присоединились к интеллектуальной игре «Скажи по-русски»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Игроки со всей страны подбирают русские аналоги англицизмам и сленговым словам, соревнуются за места во всероссийском рейтинге и расширяют словарный запас на интеллектуальной игре «Скажи по-русски» от Российского общества «Знание». Открытое тестирование игры запустили 19 мая.

Как сообщил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, к проекту уже присоединились более 200 тыс. человек из разных регионов страны, и интерес к игре продолжает расти. По его словам, развитие проекта помогает все большему числу людей внимательнее относиться к своей речи и осознавать ценность, выразительность и богатство русского языка.

По итогам чуть более чем полугода с момента запуска приложения самой активной аудиторией стали женщины в возрасте от 35 до 44 лет – они составляют 25,49% игроков. При этом отмечается рост доли пользователей этой возрастной группы, а также игроков в возрасте 45 лет и старше, которые сейчас составляют 21,62% аудитории.

Несмотря на увеличение числа участников старшего возраста, игру «Скажи по-русски» по-прежнему можно считать молодежной: на конец 2025 года доля игроков младше 34 лет достигает 53%.

Лидером по числу вовлеченных пользователей остается Москва – на столицу приходится 34,42% аудитории. На втором месте находится Санкт-Петербург с долей 14,72%. Третью строчку занимает Краснодар, который за последние три месяца 2025 года поднялся с девятого места рейтинга. В первую десятку также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону и Казань.

«Скажи по-русски» – мобильная игра в формате мини-приложения, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве и направлена на повышение речевой культуры и формирование уважительного отношения к русскому языку.

В ходе игры пользователи заменяют англицизмы русскими словами и тем самым расширяют свой словарный запас. За набранные очки игроки повышают уровень персонажа, образ которого отсылает к героям русских сказок: у юношей путь лежит от Колобка до Ильи Муромца, у девушек – от сватьи бабы Бабарихи до Елены Премудрой.

Проект разработан Обществом «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» совместно с Институтом русского языка имени А. С. Пушкина и направлен на поддержку интереса к русскому языку в современной цифровой среде.