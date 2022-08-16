Более 200 тонн важных грузов отправили татарстанцы в зону спецоперации на Украине
Делегация Полпредства Татарстана в РФ навестила войнов Центрального военного округа, участвующих в специальной военной операции. Татарстанцы передали военнослужащим подарки от республики и представителей татарских диаспор России. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Делегацию возглавил Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, в ее состав также вошли мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, депутат Госдумы РФ от Татарстана Руслан Гаджиев, замруководителя Центрального спортивного клуба Армии — ЦСКА Светлана Ишмуратова, полковник запаса Рафаэль Фаизов и управделами Полпредства Татарстана Рустэм Амирханов.
«Татарстанцы передали военнослужащим более 200 тонн груза — продукты, воду, квадрокоптеры, предметы первой необходимости. Груз и 17 автомобилей КАМАЗ отправились на передовую — в места дислокации подразделений ЦВО РФ и ВДВ РФ», — говорится в сообщении.
Равиль Ахметшин военнослужащим вручил командирские часы Чистопольского завода с символиками «Z» и «О», каждому награжденному он надел национальный татарский головной убор — тюбетейку.
Церемония награждения состоялась во время торжественного построения, посвященного Дню ВВС.
Груз собран при активной личной поддержке глав Елабужского и Тетюшского районов Татарстана, Челнов, московских и татарстанских меценатов — Феликса Жамалиева, Ильгиза Исламова, Радика Губаева, Рафаэля Фаизова, Рустама Черкесова.
Город Набережные Челны собрал 110 тонн груза, из них только муки — 60 тонн. Отметим, что по указанию главнокомандующего ЦВО военнослужащие пекут хлеб и раздают его населению освобожденных территорий.
Это уже шестая акция Полпредства Татарстана. Ранее две из них были направлены в поддержку пострадавших жителей ДНР и ЛНР, теперь уже четыре — в помощь российских военнослужащих. Всего передано более 400 тонн. В каждой акции участвует глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, приобретая груз на собственные средства.
Светлана Ишмуратова передала военнослужащим письма ветеранов Вооруженных сил и спорта, рисунки воспитанников спортивных школ ЦСКА. В них слова поддержки и благодарности за мужество и самоотверженность, пожелания скорейшего возвращения здоровыми и невредимыми домой.
Акции Полпредства Татарстана в поддержку военнослужащих, выполняющих поставленные задачи, проходят по согласованию с Министерством обороны России и непосредственно с командующим ЦВО, Героем России Александром Лапиным, по одобрению Президента Татарстана Рустама Минниханова.