Более 200 студентов примут участие в XI Летнем кампусе Президентской академии в Татарстан

В курортном комплексе «Свияжские холмы» Татарстана с 14 по 23 июля пройдет XI Летний кампус Президентской академии на тему «Смыслы и компетенции будущего». В нем примут участие 220 студентов, в том числе из зарубежных стран, сообщает пресс-служба Казанского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

«Уже более десяти лет кампус является местом притяжения талантливой молодежи. На него ежегодно съезжаются лучшие студенты Президентской академии и других вузов, в том числе зарубежных, чтобы получить новые знания, ценный опыт командной работы и общения», — отметила директор Летнего кампуса Президентской академии Наталья Демидова.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

В этом году в состав команд войдут 80 студентов Президентской академии, а также 80 учащихся из Татарстана. Из стран-партнеров прибудут 40 иностранных студентов, включая представителей Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Нигерии и ряда других государств. Еще 20 учащихся приедут из регионов, присоединенных к РФ осенью прошлого года после плебисцитов.

Участники разделятся на 12 команд и под руководством опытных наставников будут работать над проектами по трекам «Я-проект», «Команда-проект» и «Проект Россия+». Работа на образовательном форуме будет посвящена формированию личного бренда, построению эффективных проектных команд и знакомству с геополитической ролью России на международной арене.

Программа включает образовательную часть, состоящую из лекций, семинаров, вебинаров, мастер-классов и командной проектной работы, а также культурно-ознакомительных и экскурсионных мероприятий.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

Студенты встретятся с представителями государственной власти, бизнеса и экспертных сообществ, АНО «Россия — страна возможностей», общественными деятелями, специалистами по вопросам развития ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а также деятелями культуры, творчества, спорта и блогосферы.

Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны.