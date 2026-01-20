Более 200 студентов из 15 регионов России приехали работать на КАМАЗ

Фото: пресс-служба студотрядов РТ

Зимний этап Всероссийского студенческого производственного проекта «КАМАЗ» стартовал в Татарстане. В этом сезоне работать на предприятие приехали 225 участников Российских студенческих отрядов из 15 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

Заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев отметил, что привлечение студенческих отрядов на ведущие промышленные предприятия остается одним из ключевых инструментов укрепления кадрового потенциала и промышленного суверенитета страны.

По его словам, по итогам прошлого года в составе производственных студенческих отрядов Татарстана отработали 4639 человек, при этом 4009 из них были задействованы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Он подчеркнул, что КАМАЗ занимает лидирующие позиции в стране по трудоустройству производственных студотрядов. На предприятии, по его словам, созданы условия для полноценного профессионального старта – от знакомства с технологиями современного машиностроения до системы наставничества и социальной поддержки.

Фото: пресс-служба студотрядов РТ

Ислаев добавил, что цель проекта – мотивировать студентов возвращаться на предприятие уже в качестве штатных инженеров и специалистов. Высокий процент закрепления молодых кадров, по его оценке, подтверждает, что КАМАЗ становится для молодежи местом долгосрочного профессионального развития.

В течение двух месяцев участники проекта будут работать на четырех ключевых заводах КАМАЗ: автомобильном, литейном, прессово-рамном и заводе двигателей. Проект проводится уже в четвертый раз и стал важной площадкой для вовлечения молодежи в реальный сектор экономики.

Зимний этап проходит под слоганом «КАМАЗ – время создавать». Организаторы отмечают, что участники будут не только участвовать в производстве автомобилей, но и развивать собственные профессиональные навыки. Образовательная программа проекта включает мастер-классы по развитию лидерских качеств, управлению проектами, работе пресс-служб и основам кулинарии.

Фото: пресс-служба студотрядов РТ

Директор автомобильного завода «КАМАЗ» Дмитрий Бородинов сообщил, что предприятие регулярно принимает на своей базе участников студенческих отрядов и ценит возможность работать с мотивированной молодежью. Он отметил, что за время реализации четырех всероссийских проектов из 1045 участников 357 студентов прошли практику именно на автомобильном заводе.

В рамках текущего зимнего этапа к работе приступили еще 50 человек. По его словам, проект играет важную роль для профессионального становления молодежи, а предприятие готово предоставлять практический опыт и возможности для дальнейшего карьерного роста.

Благодаря работе зонального штаба студенческих отрядов на базе предприятия трудоустройство студентов на КАМАЗе ведется круглый год. В 2024 году на предприятии работали 1917 участников студенческих отрядов, а в 2025 году их число выросло до 2967 человек.

Работа студотрядов соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».