Более 200 спортсменов из сельских поселений со всей России померялись силами в Казани

В Казани, в Центре бокса и настольного тенниса стартовал финал первого Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». После отборочных испытаний в регионах, на полуфиналы и финал в столицу Татарстана приехали более 160 спортсменов из 31 региона страны. В торжественном открытии поучаствовал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Для нас большая честь принимать финал такого масштабного мероприятия. Надеемся, у спортсменов будет возможность и посмотреть город. Казань — спортивная столица. Всего в Татарстане 43 муниципальных района, и в каждом из них созданы условия для занятия спортом. Даже само участие в подобном соревновании говорит о многом. Люди на селе должны заниматься спортом», — обратился к участникам министр.

Он выразил надежду, что соревнования по силовому экстриму среди сельского населения станут регулярными.

Всего в отборочных этапах в разных регионах России поучаствовали около 1,5 тыс. человек. Главными условиями для них были прописка в сельской местности и возраст от 18 до 35 лет. Спортсмены соревновались в контовке покрышек, буксировке сельхозтехники, поднятии штанги и многом другом.

«Надеюсь, что сегодня финал пройдет замечательно. Отрадно видеть, что сегодня на нашей площадке много молодых людей. Я желаю каждому победы. Это не просто соревнование, а попытка показать, что сельское население может гордиться еще и своими достижениями в спорте», — сказала директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина.

В финал прошли около сотни спортсменов, среди которых почти половина — татарстанцы. Победители соревнований получат кубки и медали.