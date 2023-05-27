Более 200 самозанятых представят свои товары на двухдневной ярмарке «Я и есть Татарстан»

В Казани открылась ярмарка ремесленной продукции самозанятых «Я и есть Татарстан», в которой за два дня примут участие свыше 200 предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Они представят уникальную продукцию, которую нельзя купить в магазинах — от изделий столярных мастерских до интерьерных украшений и фермерских продуктов. Особенностью мероприятия стали изделия с национальным колоритом: одежда, бижутерия, сумки, сладости.

У театра Камала все выходные будут работать ведущие, диджеи и артисты. Они проведут конкурсы и викторины для гостей праздника, выступят с номерами.

Также запланированы образовательные сессии. С 26 по 28 мая для самозанятых пройдет образовательный трек с розыгрышем сертификата в магазин электронной техники. 27 мая руководитель ЦИСС Центра «Мой бизнес» Михаил Унтура выступит на тему «Самозанятость как стиль жизни», 28-го числа бизнес-тренер центра «Мой бизнес» Нина Миронова расскажет про 5 причин стать успешным самозанятым в республике.

На сегодня в Татарстане насчитывается более 260 тыс. самозанятых граждан. Минэкономики РТ и Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2020 года регулярно проводит ярмарки для самозанятых.