Более 200 представителей России получили нейтральный статус от FIS

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Более 200 представителей России получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом ТАСС сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

По его словам, число россиян с нейтральным статусом AIN продолжит расти. Он отметил, что российская сторона ежедневно ведет переговоры с FIS.

22 сентября FIS утвердила процедуру подачи заявок на получение нейтрального статуса для российских спортсменов. Федерация также изменила правила допуска россиян: из них убрали положение, которое запрещало предоставлять нейтральный статус спортсменам, числящимся в аффилированных структурах вооруженных сил или органов безопасности.