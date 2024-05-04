Более 200 пар вышли в Казани на «Вальс Победы»

На Кремлевской набережной в Казани прошла традиционная акция «Вальс Победы». Более 200 пар учеников старших классов станцевали вальс под песню «Синий платочек».

«Один из символов Победы — это вальс. Именно с его помощью мы можем прочувствовать дух того времени. Сегодня поучаствовали более 200 пар. В основном это ученики 10-11-х классов казанских школ, а также жители и гости города. Мы готовились около полутора месяцев. Акция проходит уже в седьмой раз. Только теперь в новой локации, решили сменить и песню, выбрали „Синий платочек“», — отметил руководитель «Волонтеров Победы» в РТ Азат Идрисов.

Акция «Вальс Победы» приурочена к грядущему празднованию Дня Великой Победы 9 мая. Пары были одеты в советскую военную форму.

«Мы все находимся в преддверии великого праздника — Дня Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Наши воины показывали чудеса мужества, выступали образцом героизма. Очень здорово, что подобные акции проводятся в нашей стране. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее», — обратился к участникам акции директор республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Он напомнил, какой огромной ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. На ней погибло более 27 млн наших соотечественников.