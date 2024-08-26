«Более 200 отраслевых компаний»: Минниханов осмотрел выставку TatOilExpo-2024

Выставка достижений нефтегазохимической отрасли TatOilExpo-2024 открылась сегодня в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Раис республики Рустам Минниханов обошел стенды и ознакомился с новинками отрасли.

«В выставке принимают участие больше 200 ведущих отраслевых компаний», — отметил он перед обходом.

В экспозиции представлены новейшие решения во всех сферах нефтегазохимической отрасли: от создания и ремонта отраслевого оборудования до цифровых разработок с использованием искусственного интеллекта.

Так, Казанькомпрессормаш представил макет комплекса по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ, который реализуют в Зеленодольске. А Казанский федеральный университет презентовал рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе анализа искусственного интеллекта.

Ижевский авиастроительный завод показал макет беспилотного воздушного судна, оснащенного специальными приборами для фиксирования разлива нефти с большой высоты.

Помимо этого, на выставке презентовали гусеничный модуль для дорог с твердым покрытием на переувлажненных почвах и грунтах, технологии локального нагрева битума для строительства дорог и новые добавки в асфальтную смесь для увеличения прочности дорожного полотна, методы капитального ремонта крупной техники, используемой в отрасли, и многое другое.

«Ежегодно посещаем выставку и каждый раз видим новые технологические решения, которые обязательно будем использовать в своей работе в будущем. Кроме того, это отличная площадка для ведения диалога и налаживания новых партнерских отношений», — поделился впечатлениями от выставки один из участников Владимир Песцов.