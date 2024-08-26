Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Более 200 отраслевых компаний»: Минниханов осмотрел выставку TatOilExpo-2024
Выставка достижений нефтегазохимической отрасли TatOilExpo-2024 открылась сегодня в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Раис республики Рустам Минниханов обошел стенды и ознакомился с новинками отрасли.
«В выставке принимают участие больше 200 ведущих отраслевых компаний», — отметил он перед обходом.
В экспозиции представлены новейшие решения во всех сферах нефтегазохимической отрасли: от создания и ремонта отраслевого оборудования до цифровых разработок с использованием искусственного интеллекта.
Так, Казанькомпрессормаш представил макет комплекса по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ, который реализуют в Зеленодольске. А Казанский федеральный университет презентовал рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе анализа искусственного интеллекта.
Ижевский авиастроительный завод показал макет беспилотного воздушного судна, оснащенного специальными приборами для фиксирования разлива нефти с большой высоты.
Помимо этого, на выставке презентовали гусеничный модуль для дорог с твердым покрытием на переувлажненных почвах и грунтах, технологии локального нагрева битума для строительства дорог и новые добавки в асфальтную смесь для увеличения прочности дорожного полотна, методы капитального ремонта крупной техники, используемой в отрасли, и многое другое.
«Ежегодно посещаем выставку и каждый раз видим новые технологические решения, которые обязательно будем использовать в своей работе в будущем. Кроме того, это отличная площадка для ведения диалога и налаживания новых партнерских отношений», — поделился впечатлениями от выставки один из участников Владимир Песцов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»