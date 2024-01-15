Более 200 одаренных детей примут участие в гала-концерте «Звезды из Завтра» в Казани

Фото: оркестр La Primavera

26 января гала-концертом в Казани откроется X сезон республиканской творческой программы поддержки юных музыкантов «Звезды из Завтра». В ГКБЗ им.С.Сайдашева выступят более 200 детей из разных уголков Татарстана, сообщает оркестр La Primavera.

Участники гала-концерта прошли очные прослушивания и получили приглашение от художественного руководителя программы Рустема Абязова. «Детей, которые, на мой взгляд, готовы для выступления с оркестром в качестве солистов, выбрали для участия в гала-концерте», — сказал он.

Со сцены прозвучат сочинения классиков, современных композиторов и народные композиции в исполнении музыкантов от 7 до 18 лет. Вместе с юными пианистами, скрипачами, флейтистами, вокалистами и хорами выступит оркестр La Primavera. Большую часть оркестровок к концерту сделали Рустем Абязов и Ильяс Камал.

В других городах республики прослушивания состоятся в феврале, а после весенних гала-концертов лучших исполнителей пригласят в финал. Он состоится 11 мая в Казани, в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

За время реализации программы «Звезды из Завтра» к ней присоединились более 2 тыс. одаренных детей из музыкальных школ и детских творческих коллективов Татарстана. В 2020 году программа получила статус республиканской и проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ.

Участники проекта получали приглашения на телевизионные проекты «Синяя птица», «Лучше всех», фестиваль «Добрая волна», приняли участие в Дельфийских играх, стали стипендиатами фонда «Новые имена», международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, были рекомендованы к поступлению в музыкальные колледжи Татарстана.