Более 200 населенных пунктов РТ попадают в зону возможного подтопления в период половодья

При неблагоприятном развитии весеннего половодья более 200 населенных пунктов и около 20 автомобильных мостов, а также ряд социально значимых объектов и объектов экономики Татарстана могут оказаться в зоне подтопления. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ рассказал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

По его словам, высота снежного покрова в республике на конец февраля намного выше среднемноголетних значений. Поэтому паводок этой весной может пройти по напряженному сценарию.

«Муниципальным районам предложено переходить в режим повышенной готовности уже с сегодняшних дней, а в случае начала подтоплений – немедленно переходить в режим чрезвычайной ситуации», – отметил спикер.

