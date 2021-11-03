Более 200 нарушителей масочного режима выявили в электричках в конце октября

Более 200 нарушителей масочного режима выявлено в пригородных поездах за последнюю декаду октября. Им грозит административный штраф, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Во время проверок за десять дней октября выявлено свыше 200 случаев несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, вынесено 278 предупреждений, составлено шесть протоколов», – отметили в пресс-службе.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в пригородных поездах, курсирующих по Татарстану, с 21 октября усилен контроль над соблюдением масочного режима. Железнодорожники, сотрудники транспортной полиции и Роспотребнадзора организуют регулярные рейды.

Всего с начала 2021 года в электропоездах было проведено 386 проверок, составлено 83 протокола о нарушениях.

Согласно постановлению Кабинета Министров Татарстана, с 12 мая 2020 года запрещен проезд в пригородных поездах без масок.